Биография

Людмила Шагалова – актриса театра и кино, родилась 6 апреля 1923 года. Обладательница звания народной артистки СССР и Сталинской премии 1-й степени. Сыграла более 50 ролей в кино. Дебютным фильмом Людмилы Шагаловой стала картина «Семиклассники» (реж. Я. Протазанов), актрисе было на момент съемок 14 лет. Первые годы войны провела работая на Челябинском заводе. В 1943 году стала студенткой ВГИКа (курс С. А. Герасимова). После окончания института кинематографии была приглашена в студию киноактера, этой сцене актриса посвятила 46 лет жизни. В конце 40-х вышла на экраны кинолента «Молодая гвардия». В этом фильме исполнила Людмила Шагалова роль участницы организации комсомольцев, помогающих фронту. Картина принесла актрисе Сталинскую премию 1-й степени. Актриса снялась в таких известных советских картинах, как «Остров сокровищ», «Усатый нянь», «Где находится нофелет?», «Пеппи Длинныйчулок» и другие. Запоминающийся образ создала актриса на съемках киноленты «Женитьба Бальзаминова». Свой комедийный талант Шагалова проявила в одной из новелл фильма «Не может быть». Актриса вышла замуж еще в студенчестве за народного артиста, кинооператора Вячеслава Шумского. В семье родился сын Геннадий Шумский, который пошел по стопам родителей и выбрал творческую профессию, стал актером, режиссером и автором сценариев.