Людмила Шагалова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 6 апреля 1923 г. (88 лет)
- Дата смерти
- 13 марта 2012 г.
Биография
Людмила Шагалова – актриса театра и кино, родилась 6 апреля 1923 года. Обладательница звания народной артистки СССР и Сталинской премии 1-й степени. Сыграла более 50 ролей в кино. Дебютным фильмом Людмилы Шагаловой стала картина «Семиклассники» (реж. Я. Протазанов), актрисе было на момент съемок 14 лет. Первые годы войны провела работая на Челябинском заводе. В 1943 году стала студенткой ВГИКа (курс С. А. Герасимова). После окончания института кинематографии была приглашена в студию киноактера, этой сцене актриса посвятила 46 лет жизни. В конце 40-х вышла на экраны кинолента «Молодая гвардия». В этом фильме исполнила Людмила Шагалова роль участницы организации комсомольцев, помогающих фронту. Картина принесла актрисе Сталинскую премию 1-й степени. Актриса снялась в таких известных советских картинах, как «Остров сокровищ», «Усатый нянь», «Где находится нофелет?», «Пеппи Длинныйчулок» и другие. Запоминающийся образ создала актриса на съемках киноленты «Женитьба Бальзаминова». Свой комедийный талант Шагалова проявила в одной из новелл фильма «Не может быть». Актриса вышла замуж еще в студенчестве за народного артиста, кинооператора Вячеслава Шумского. В семье родился сын Геннадий Шумский, который пошел по стопам родителей и выбрал творческую профессию, стал актером, режиссером и автором сценариев.
Фильмография
Актриса
- 8.2
Инопланетянка1984, 79 минБесплатно
- 9.1
Ледяная внучка1980, 70 минБесплатно
- 9.1
Последний шанс1978, 79 минБесплатно
- 9.6
Усатый нянь1977, 70 минБесплатно
- 8.1
А вы любили когда-нибудь?1973, 78 минБесплатно
- 9.0
Остров сокровищ1971, 82 минБесплатно
- 8.3
Мальчик и девочка1968, 69 минБесплатно
- 8.0
Хотите — верьте, хотите — нет...1964, 63 минБесплатно
- 8.4
713-й просит посадку1962, 73 минБесплатно
- 8.6
Не имей 100 рублей...1959, 81 минБесплатно