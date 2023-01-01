Не имей 100 рублей...
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Не имей 100 рублей...

Не имей 100 рублей... (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

8.61959, Не имей 100 рублей...
Комедии81 мин18+

Сюжет

Однажды директор краеведческого музея Иван Андреевич Бажанов, устав от созерцательной музейной жизни, самым решительным образом отправился на поиски клада. Обладая талантом рассказчика и неуемной фантазией, герой нарисовал такую увлекательную картину поисков своему соседу, шоферу Гуляеву, что тот не выдержал и, оставив свое многочисленное семейство, вместе с Бажановым отправился в путешествие, по дороге прихватив в попутчики девушку-певицу Надю, ботаника Корецкую, кинооператора Порошина и студентов-музыкантов...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb