Не имей 100 рублей... (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
8.61959, Не имей 100 рублей...
Комедии81 мин18+
Сюжет
Однажды директор краеведческого музея Иван Андреевич Бажанов, устав от созерцательной музейной жизни, самым решительным образом отправился на поиски клада. Обладая талантом рассказчика и неуемной фантазией, герой нарисовал такую увлекательную картину поисков своему соседу, шоферу Гуляеву, что тот не выдержал и, оставив свое многочисленное семейство, вместе с Бажановым отправился в путешествие, по дороге прихватив в попутчики девушку-певицу Надю, ботаника Корецкую, кинооператора Порошина и студентов-музыкантов...
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АНАктёр
Александр
Никитин
- ПРАктёр
Павел
Рудаков
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- СКАктёр
Степан
Крылов
- Актёр
Евгений
Леонов
- ССАктёр
Сергей
Сибель
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Аркадий
Трусов
- БЛСценарист
Борис
Ласкин
- ВПСценарист
Владимир
Поляков
- ТСПродюсер
Тамара
Самознаева
- МШОператор
Музакир
Шуруков
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян