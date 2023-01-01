Не имей 100 рублей... (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Однажды директор краеведческого музея Иван Андреевич Бажанов, устав от созерцательной музейной жизни, самым решительным образом отправился на поиски клада. Обладая талантом рассказчика и неуемной фантазией, герой нарисовал такую увлекательную картину поисков своему соседу, шоферу Гуляеву, что тот не выдержал и, оставив свое многочисленное семейство, вместе с Бажановым отправился в путешествие, по дороге прихватив в попутчики девушку-певицу Надю, ботаника Корецкую, кинооператора Порошина и студентов-музыкантов...



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