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Не имей 100 рублей...
Актёры и съёмочная группа фильма «Не имей 100 рублей...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не имей 100 рублей...»

Актёры

Александр Никитин

Александр Никитин

АктёрБажанов Иван Андреевич
Павел Рудаков

Павел Рудаков

АктёрГуляев Василий Васильевич
Людмила Шагалова

Людмила Шагалова

АктрисаКорецкая Нина Платоновна
Виктор Чекмарев

Виктор Чекмарев

АктёрБалабуев
Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

Актёрдежурный администратор в гостинице
Степан Крылов

Степан Крылов

АктёрМихаил Федорович Апухтин
Евгений Леонов

Евгений Леонов

АктёрМухин
Сергей Сибель

Сергей Сибель

АктёрСережа
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Актёршофер грузовика
Аркадий Трусов

Аркадий Трусов

АктёрКузьма Егорович

Сценаристы

Борис Ласкин

Борис Ласкин

Сценарист
Владимир Поляков

Владимир Поляков

Сценарист

Продюсеры

Тамара Самознаева

Тамара Самознаева

Продюсер

Операторы

Музакир Шуруков

Музакир Шуруков

Оператор

Композиторы

Надежда Симонян

Надежда Симонян

Композитор