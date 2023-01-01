Биография

Аркадий Трусов — актер театра и кино. Родился 10 января 1905 года. Был удостоен звания «Заслуженный артист», а также награжден орденом Красной Звезды и медалями. Фильмография актера насчитывает более 120 полнометражных картин и многосерийных телефильмов. Актерскую карьеру начал с участия в флотской самодеятельности. В то время будущий актер работал машинистом линейного корабля в Кронштадте. С 1935 года начал выступать на сцене театра Балтийского флота. Первым фильмом Аркадия Трусова стала историческая картина «Белинский» 1951 года, где актер исполнил эпизодическую роль. Спустя год актер сыграл в еще одном биографическом фильме «Римский-Корсаков». Трусов по праву считается мастером эпизода. В небольших ролях он воплощал яркие образы. Известность принесла Аркадию Трусову роль в фильме «Дело Румянцева». Также многим зрителям запомнился образ, созданный актером в комедии «Полосатый рейс». Трусов снялся во второстепенных ролях в фильмах-сказках «Двенадцать месяцев» и «Умные вещи», мелодраме «Единственная», исторической драме «Звезда пленительного счастья», детском фильме «По секрету всему свету».