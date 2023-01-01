Аркадий Трусов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 января 1905 г. (77 лет)
- Дата смерти
- 14 июля 1982 г.
Биография
Аркадий Трусов — актер театра и кино. Родился 10 января 1905 года. Был удостоен звания «Заслуженный артист», а также награжден орденом Красной Звезды и медалями. Фильмография актера насчитывает более 120 полнометражных картин и многосерийных телефильмов. Актерскую карьеру начал с участия в флотской самодеятельности. В то время будущий актер работал машинистом линейного корабля в Кронштадте. С 1935 года начал выступать на сцене театра Балтийского флота. Первым фильмом Аркадия Трусова стала историческая картина «Белинский» 1951 года, где актер исполнил эпизодическую роль. Спустя год актер сыграл в еще одном биографическом фильме «Римский-Корсаков». Трусов по праву считается мастером эпизода. В небольших ролях он воплощал яркие образы. Известность принесла Аркадию Трусову роль в фильме «Дело Румянцева». Также многим зрителям запомнился образ, созданный актером в комедии «Полосатый рейс». Трусов снялся во второстепенных ролях в фильмах-сказках «Двенадцать месяцев» и «Умные вещи», мелодраме «Единственная», исторической драме «Звезда пленительного счастья», детском фильме «По секрету всему свету».
Фильмография
Актёр
- 8.8
Степанова памятка1976, 80 минБесплатно
- 9.2
Батька1971, 88 минБесплатно
- 9.5
Даурия1971
- 9.1
Мама вышла замуж1969, 80 минБесплатно
- 8.3
Орлята Чапая1968, 79 минБесплатно
- 9.5
Иван Макарович1968, 80 минБесплатно
- 9.1
Виринея1968, 102 минБесплатно
- 8.0
Происшествие, которого никто не заметил1967, 65 минБесплатно
- 9.0
О чем молчала тайга1966, 79 минБесплатно
- 8.9
Все остается людям1963, 96 минБесплатно
- 9.5
Когда деревья были большими1961, 89 минБесплатно
- 9.7
Полосатый рейс1961, 83 минБесплатно
- 8.6
Не имей 100 рублей...1959, 81 минБесплатно
- 8.9
Жеребенок1959, 39 минБесплатно
- 8.8
Евгений Онегин1958, 101 минБесплатно
- 7.9
Бессмертная песня1957, 71 минБесплатно