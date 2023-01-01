Батька (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Военная драма о предводителе партизанского отряда, ставшем грозой немецких войск. Великая Отечественная война. Батька Минай расстался со своими четырьмя детьми, чтобы не подвергать их опасности, пока сам он занимается партизанской деятельностью в тылу у немцев. Его отряд обрел грозную славу среди оккупантов — им пугают высшее руководство, а за голову Батьки назначили высокую цену. После особо дерзкой операции один из партизан, оказавшийся под обломками здания, случайно раскрывает врагу место, где скрывается отряд. Минай планирует эвакуировать своих детей, но фашисты оказываются в деревне первыми. Немцы требуют, чтобы командир сдался, если хочет видеть сыновей и дочерей живыми. Смотреть фильм «Батька» 1971 года можно онлайн и в хорошем качестве на Wink.



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