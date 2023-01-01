Биография

Александр Леньков – актер театра и кино, педагог актерского мастерства, теле- и радиоведущий, родился 17 мая 1943 года. Обладатель звания народного артиста РФ и ордена Дружбы за плодотворную деятельность в искусстве. Фильмография актера насчитывает более 100 картин. Занимался дубляжом, озвучиванием фильмов и мультфильмов и работал над аудиоспектаклями и аудиокнигами. В 1965 году Александр Леньков стал выпускником театральной студии Театра им. Моссовета (мастерская Ю. Завадского) и был принят в этот театр, в котором прослужил всю жизнь. Позже работал педагогом во ВГИКе. На последнем курсе снялся в картине «Дайте жалобную книгу». В том же году вышел фильм Александра Ленькова «Ключи от неба», благодаря которому актера стали узнавать. Зрителям запомнились роли Александра Ленькова неудачливых холостяков в популярных мелодрамах, таких как «Зимняя вишня». Комедийно-ироничные роли Александру Ленькову достались в популярных сериалах «Интерны», «Деффчонки». Леньков выступал на радио и вел несколько передач на телевидении. Проекты, в которых участвовал ведущий, «КОАПП» и «Тушите свет», были отмечены тремя призами «ТЭФИ». Юному зрителю актер был знаком по таким передачам, как «Умелые руки» и «Сказки для самых маленьких». Леньков был женат, в браке родилась дочь.