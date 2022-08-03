Игорь, сын капитана морского флота, увлекается музыкой и записывается в школьный хор, где сталкивается с неприятной ситуацией – его не ценят по достоинству. Но Игорь не привык опускать руки: после очередного переезда юноша сам организует хор в новой школе. Удрученный горьким опытом, он принимает в коллектив всех желающих. Ребята мечтают победить в весенней олимпиаде художественной самодеятельности. Ну и пусть у них нет ни слуха, ни голоса, зато у каждого есть свой талант, который надо развивать.

