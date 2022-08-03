Весенняя Олимпиада, или Начальник хора (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.91979, Весенняя Олимпиада, или Начальник хора
Семейный66 мин6+
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О фильме
Игорь, сын капитана морского флота, увлекается музыкой и записывается в школьный хор, где сталкивается с неприятной ситуацией – его не ценят по достоинству. Но Игорь не привык опускать руки: после очередного переезда юноша сам организует хор в новой школе. Удрученный горьким опытом, он принимает в коллектив всех желающих. Ребята мечтают победить в весенней олимпиаде художественной самодеятельности. Ну и пусть у них нет ни слуха, ни голоса, зато у каждого есть свой талант, который надо развивать.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЮЧРежиссёр
Юрий
Чулюкин
- ИМРежиссёр
Исаак
Магитон
- НИАктёр
Николай
Ионов
- ДПАктёр
Дмитрий
Панкратов
- ИШАктриса
Ирина
Шигилчева
- ИНАктриса
Ирина
Носова
- Актриса
Евгения
Ханаева
- СМАктёр
Сергей
Мартьянов
- ССАктриса
Светлана
Степанова
- АГАктёр
Александр
Голобородько
- ТШАктриса
Татьяна
Шихова
- Актёр
Александр
Леньков
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Божок
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога