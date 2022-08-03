Весенняя Олимпиада, или Начальник хора
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Весенняя Олимпиада, или Начальник хора

Весенняя Олимпиада, или Начальник хора (фильм, 1979) смотреть онлайн

8.91979, Весенняя Олимпиада, или Начальник хора
Семейный66 мин6+

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О фильме

Игорь, сын капитана морского флота, увлекается музыкой и записывается в школьный хор, где сталкивается с неприятной ситуацией – его не ценят по достоинству. Но Игорь не привык опускать руки: после очередного переезда юноша сам организует хор в новой школе. Удрученный горьким опытом, он принимает в коллектив всех желающих. Ребята мечтают победить в весенней олимпиаде художественной самодеятельности. Ну и пусть у них нет ни слуха, ни голоса, зато у каждого есть свой талант, который надо развивать.

Страна
СССР
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весенняя Олимпиада, или Начальник хора»