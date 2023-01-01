Биография

Евгения Ханаева – актриса театра и кино, родилась 2 января 1921 года. Обладательница высшего почетного звания народной артистки СССР, Государственной премии и ордена «Знака почета». Снялась в более 50 фильмах и телеспектаклях. Будущая актриса росла в семье знаменитого оперного тенора и педагога по вокалу. В 1939 году поступила в училище им. Щепкина. В 1947 году стала выпускницей студии МХАТ и была принята в труппу Художественного театра, в котором прослужила почти 40 лет. Свои первые кинематографические роли Евгения Ханаева исполнила в зрелом возрасте. Дебютной стала эпизодическая роль в картине «Человек без паспорта». Настоящий успех принес Евгении Ханаевой фильм «Розыгрыш». На Всесоюзном кинофестивале в Риге актриса получила приз за лучшее исполнение женской роли в этой картине. Несмотря на то, что актриса в основном снималась в эпизодах или играла второстепенные роли, ей удавалось создавать на экране яркие образы. Ханаева запомнилась зрителю по таким знаменитым советским фильмам, как «По семейным обстоятельствам», «Москва слезам не верит», «Блондинка за углом». Актриса была замужем, в браке у Ханаевой и ее мужа родился сын, с которым актриса долгое время не общалась.