Идеальный муж (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сэр Роберт Чилтерн, один из столпов английского общества, восходящая звезда британской политики, слывший идеальным мужем и безупречным человеком, оказывается замешанным в грязном деле. Скандал неминуем. Но Чилтерна волнует не карьера и не мнение света - он хочет во что бы то ни стало сохранить любовь своей жены...

