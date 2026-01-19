Идеальный муж (фильм, 1980) смотреть онлайн

Идеальный муж
1980, Идеальный муж
Комедия87 мин0+
О фильме

Сэр Роберт Чилтерн, один из столпов английского общества, восходящая звезда британской политики, слывший идеальным мужем и безупречным человеком, оказывается замешанным в грязном деле. Скандал неминуем. Но Чилтерна волнует не карьера и не мнение света - он хочет во что бы то ни стало сохранить любовь своей жены...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb