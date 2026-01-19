Идеальный муж (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Идеальный муж
Комедия87 мин0+
О фильме
Сэр Роберт Чилтерн, один из столпов английского общества, восходящая звезда британской политики, слывший идеальным мужем и безупречным человеком, оказывается замешанным в грязном деле. Скандал неминуем. Но Чилтерна волнует не карьера и не мнение света - он хочет во что бы то ни стало сохранить любовь своей жены...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВГРежиссёр
Виктор
Георгиев
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актриса
Людмила
Гурченко
- АТАктриса
Анна
Твеленева
- ЭМАктёр
Эдуард
Марцевич
- Актёр
Павел
Кадочников
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актриса
Евгения
Ханаева
- ЭКАктриса
Ээве
Киви
- АБАктриса
Алла
Будницкая
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВГСценарист
Виктор
Георгиев
- ОУСценарист
Оскар
Уайльд
- БГПродюсер
Борис
Гостынский
- КАМонтажёр
Клавдия
Алеева
- ЭДКомпозитор
Эдисон
Денисов