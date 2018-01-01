Биография

Алла Будницкая — актриса, телеведущая. Родилась в Москве 5 июля 1937 года. Актрисой Алла хотела стать еще подростком, но была «гадким утенком», о чем сама говорила. К окончанию школы она стала красавицей и решила поступить во ВГИК на актерский факультет, но неудачно. Будницкая поступила в институт иностранных языков и отучилась там три года. После третьего курса иняза попробовала снова поступить во ВГИК, ее зачислили, и в 1962 году Алла получила диплом. Как телеведущая она работала на разных каналах, в частности в передаче «Из жизни женщины». В 1990-х в биографии артистки произошел крутой поворот: ролей в кино было мало, и ей предложили руководить рестораном «У бабушки». И Будницкая сделала его популярным. В кино Алла Будницкая дебютировала в 1955 году — сыграла эпизодические роли в картинах «Гость с Кубани», «Доброе утро», «Урок жизни». С тех пор зрители регулярно видели ее на экране, в основном все так же в эпизодах. В 1970 году она сыграла продавщицу мехов в ГУМе в фильме «Подсолнухи» режиссера Де Сика, где главные роли исполнили Лорен и Мастроянни. Среди самых успешных работ — Диана в картине «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и графиня де Ресто в драме «Гобсек». В 1990-е годы отметилась ролями леди Уиндермир в драме «Преступление лорда Артура» и герцогини Орлеанской в картине «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». А в 2000-е, вернувшись в кино, Алла сыграла еще несколько запомнившихся ролей в фильмах и сериалах «Фотограф», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «В зоне риска», «Бесценная любовь». Всего в ее багаже 94 роли.