На берегу Байкала совершает вынужденную посадку самолет с туристами, летящими в Пекин. Все пассажиры иностранцы, кроме Варвары Комаровой.



Здесь и магистр теологии Джон Пиблс, приехавший в Россию узнать, «чем они заменили Бога», здесь и американский миллионер Эдлай Скотт, волнуемый проблемой «можно ли Россию вернуть к капитализму», со своим секретарём Гомером Джонсом, и итальянская «графиня» Пандора Монтези, и, наконец, таинственный доктор Адамс.



В комических ситуациях гости сталкиваются с различными явлениями советской жизни: новый город в Сибири, строительство Братской ГЭС, запуск ракеты на Луну...



В результате иностранные гости убеждаются, что советские люди хотят мира. Они возвращаются домой с глубокой уверенностью в возможность мирного сосуществования двух разных социальных систем.

