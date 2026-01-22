Русский сувенир
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Русский сувенир

Русский сувенир (фильм, 1960) смотреть онлайн

8.11960, Русский сувенир
Комедия101 мин12+
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О фильме

На берегу Байкала совершает вынужденную посадку самолет с туристами, летящими в Пекин. Все пассажиры иностранцы, кроме Варвары Комаровой.

Здесь и магистр теологии Джон Пиблс, приехавший в Россию узнать, «чем они заменили Бога», здесь и американский миллионер Эдлай Скотт, волнуемый проблемой «можно ли Россию вернуть к капитализму», со своим секретарём Гомером Джонсом, и итальянская «графиня» Пандора Монтези, и, наконец, таинственный доктор Адамс.

В комических ситуациях гости сталкиваются с различными явлениями советской жизни: новый город в Сибири, строительство Братской ГЭС, запуск ракеты на Луну...

В результате иностранные гости убеждаются, что советские люди хотят мира. Они возвращаются домой с глубокой уверенностью в возможность мирного сосуществования двух разных социальных систем.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русский сувенир»