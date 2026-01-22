Русский сувенир (фильм, 1960) смотреть онлайн
О фильме
На берегу Байкала совершает вынужденную посадку самолет с туристами, летящими в Пекин. Все пассажиры иностранцы, кроме Варвары Комаровой.
Здесь и магистр теологии Джон Пиблс, приехавший в Россию узнать, «чем они заменили Бога», здесь и американский миллионер Эдлай Скотт, волнуемый проблемой «можно ли Россию вернуть к капитализму», со своим секретарём Гомером Джонсом, и итальянская «графиня» Пандора Монтези, и, наконец, таинственный доктор Адамс.
В комических ситуациях гости сталкиваются с различными явлениями советской жизни: новый город в Сибири, строительство Братской ГЭС, запуск ракеты на Луну...
В результате иностранные гости убеждаются, что советские люди хотят мира. Они возвращаются домой с глубокой уверенностью в возможность мирного сосуществования двух разных социальных систем.
Рейтинг
- ГАРежиссёр
Григорий
Александров
- Актриса
Любовь
Орлова
- АПАктёр
Андрей
Попов
- Актёр
Павел
Кадочников
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ЭБАктриса
Элина
Быстрицкая
- АБАктёр
Александр
Барушной
- Актёр
Валентин
Гафт
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- ГБАктёр
Георгий
Бударов
- АБАктриса
Алла
Будницкая
- ГАСценарист
Григорий
Александров
- ВМПродюсер
Валентин
Маслов
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- ГАОператор
Григорий
Айзенберг
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов