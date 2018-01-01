Зинаида Веревкина

WinkЗинаида Веревкина
- Карьера
- Монтажёр
- Дата рождения
- 1 января 1918 г. (108 лет)
Фильмография
Монтажёр
Свидание с молодостью1982, 83 мин
Рассказ неизвестного человека1981, 94 мин
Звездопад1981, 86 мин
Маленькие трагедии1979
Отец Сергий1978, 95 мин
- 8.9
Дача1973, 84 мин
Преждевременный человек1972, 96 мин
Дневные звезды1966, 87 мин
Время, вперед!1965, 153 мин
- 9.1
Альпийская баллада1965, 88 минБесплатно
Русский сувенир1960, 101 мин
- 8.5
Огненные версты1957, 83 мин
- 9.2
Доброе утро1955, 85 мин
Первый эшелон1955, 107 мин