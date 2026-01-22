Отец Сергий (фильм, 1978) смотреть онлайн
1978, Отец Сергий
Драма95 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИТРежиссёр
Игорь
Таланкин
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- БИАктёр
Борис
Иванов
- Актёр
Иван
Лапиков
- ИСАктёр
Иван
Соловьев
- Актриса
Людмила
Максакова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ОААктриса
Ольга
Анохина
- ИТСценарист
Игорь
Таланкин
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ВЦПродюсер
Виктор
Цируль
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- ГРОператор
Георгий
Рерберг
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке