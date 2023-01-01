Биография

Иван Лапиков — российский актер. Родился в Волгоградской области 7 июля 1922 года. До поступления в Харьковское театральное училище будущий артист участвовал в струнном оркестре, играл на балалайке и посещал драмкружок. Проучившись всего два курса, он отправился на войну и получил медаль за отвагу при обороне Сталинграда. В 1963 году Иван переехал в Москву, где вошел в труппу Театра-студии киноактера. Дебютным фильмом Ивана Лапикова стала спортивная комедия «Запасной игрок» в 1954 году. В будущем актер снялся во множестве кинокартин, ставших советской классикой. Среди них фильмы «Председатель», «Андрей Рублев», «Минута молчания», «Наш дом», «Солдаты» и «Они сражались за родину».