WinkИван Лапиков
Иван Лапиков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 7 июля 1922 г. (70 лет)
- Дата смерти
- 2 мая 1993 г.
Биография
Иван Лапиков — российский актер. Родился в Волгоградской области 7 июля 1922 года. До поступления в Харьковское театральное училище будущий артист участвовал в струнном оркестре, играл на балалайке и посещал драмкружок. Проучившись всего два курса, он отправился на войну и получил медаль за отвагу при обороне Сталинграда. В 1963 году Иван переехал в Москву, где вошел в труппу Театра-студии киноактера. Дебютным фильмом Ивана Лапикова стала спортивная комедия «Запасной игрок» в 1954 году. В будущем актер снялся во множестве кинокартин, ставших советской классикой. Среди них фильмы «Председатель», «Андрей Рублев», «Минута молчания», «Наш дом», «Солдаты» и «Они сражались за родину».
Фильмография
Актёр
- 8.6
17 левых сапог1991, 151 минБесплатно
- 9.4
Однолюбы1982, 76 минБесплатно
- 9.6
Россия молодая1981
- 9.4
Минута молчания1971, 95 минБесплатно
- 8.7
Серебряные трубы1970, 72 минБесплатно
- 8.1
Наши знакомые1968, 103 минБесплатно
- 8.9
Если ты прав...1964, 78 минБесплатно
- 8.6
Командировка1961, 85 минБесплатно
- 9.0
Солдаты1956, 100 минБесплатно