Антонина Старосельская переживает смерть отца и с трудом устраивается на работу в парикмахерской. Вскоре, подавленная безысходностью, она заболевает, и о ней начинает заботиться моряк Леонид Скворцов. Антонина выходит за него замуж, но вскоре Леонида арестовывают за контрабанду. Сосед Антонины, от которого та начинает зависеть, регулярно ее бьет. Ее жизнь меняется, когда она встречает строительную бригаду.

