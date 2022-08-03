Наши знакомые
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Наши знакомые

Наши знакомые (фильм, 1968) смотреть онлайн

8.31968, Наши знакомые
Драма103 мин18+

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О фильме

Антонина Старосельская переживает смерть отца и с трудом устраивается на работу в парикмахерской. Вскоре, подавленная безысходностью, она заболевает, и о ней начинает заботиться моряк Леонид Скворцов. Антонина выходит за него замуж, но вскоре Леонида арестовывают за контрабанду. Сосед Антонины, от которого та начинает зависеть, регулярно ее бьет. Ее жизнь меняется, когда она встречает строительную бригаду.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наши знакомые»