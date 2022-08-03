Наши знакомые (фильм, 1968) смотреть онлайн
8.31968, Наши знакомые
Драма103 мин18+
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О фильме
Антонина Старосельская переживает смерть отца и с трудом устраивается на работу в парикмахерской. Вскоре, подавленная безысходностью, она заболевает, и о ней начинает заботиться моряк Леонид Скворцов. Антонина выходит за него замуж, но вскоре Леонида арестовывают за контрабанду. Сосед Антонины, от которого та начинает зависеть, регулярно ее бьет. Ее жизнь меняется, когда она встречает строительную бригаду.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- НТАктриса
Наталья
Тенякова
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актёр
Иван
Лапиков
- Актёр
Леонид
Неведомский
- ЕКАктриса
Елена
Козелькова
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- ИВАктёр
Игорь
Владимиров
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- ИГСценарист
Илья
Гурин
- МРПродюсер
Марк
Ружанский
- НПХудожник
Наталья
Панова
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин