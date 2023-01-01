Кирилл Лавров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 15 сентября 1925 г. (81 год)
- Дата смерти
- 27 апреля 2007 г.
Биография
Кирилл Лавров – актер театра и кино, получивший всесоюзную известность и множество почетных званий. В 2000 г. его именем была названа малая планета 6764, найденная астрономами в Крымской обсерватории в 1981 г., а также имя известного актера носит арктический танкер, спущенный на воду в Санкт-Петербурге в 2009 г. Будущий актер родился в Ленинграде в творческой семье. Его отец работал в БТД, мать записывалась на радио, читала литературные произведения. Во времена репрессий семья уехала в Киев, а в период Великой Отечественной войны была вынуждена эвакуироваться в Кировскую область. Лишь после армии он смог воплотить мечту о сцене. Свои первые роли Кирилл Лавров исполнил в Киевском русском драматическом театре им. Леси Украинки, где работал его отец. В 1955 г. он переселился в родной Ленинград и начал работать в БТД. В 1989 г. актер стал его руководителем. Карьера артиста в кино началась в 1955 г. Первым фильмом Кирилла Лаврова была картина «Васек Трубачев и его товарищи». В киноленте «Ссора в Лукашах» он впервые исполнил главную роль. Затем образы ведущих персонажей актер воплотил на экране в лентах «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Колье Шарлотты» и других.
Фильмография
- 8.4
Красная стрела1986, 87 минБесплатно
- 8.9
С юбилеем подождем1985, 87 минБесплатно
- 8.9
Тайная прогулка1985, 78 минБесплатно
- 9.3
Колье Шарлотты1984
- 8.1
Преферанс по пятницам1984, 106 минБесплатно
- 9.4
Из жизни на�чальника уголовного розыска1983, 89 минБесплатно
- 8.9
Двадцатое декабря1981
- 9.0
Соль земли1978
- 8.3
Ярославна, королева Франции1978, 92 минБесплатно
- 9.1
Объяснение в любви1977, 126 минБесплатно
- 8.7
Обратная связь1977, 87 минБесплатно
- 9.3
Ход белой королевы1971, 89 минБесплатно
- 8.8
Мещане1971
- 8.4
Любовь Яровая1970, 97 минБесплатно
- 8.1
Наши знакомые1968, 103 минБесплатно
- 7.7
Долгая счастливая жизнь1966, 71 минБесплатно
- 9.4
Верьте мне, люди1964, 105 минБесплатно
- 9.1
Девчонка, с которой я дружил1961, 74 минБесплатно
- 9.5
Ссора в Лукашах1959, 88 минБесплатно
- 8.9
Повесть о молодоженах1959, 80 минБесплатно