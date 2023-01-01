Биография

Кирилл Лавров – актер театра и кино, получивший всесоюзную известность и множество почетных званий. В 2000 г. его именем была названа малая планета 6764, найденная астрономами в Крымской обсерватории в 1981 г., а также имя известного актера носит арктический танкер, спущенный на воду в Санкт-Петербурге в 2009 г. Будущий актер родился в Ленинграде в творческой семье. Его отец работал в БТД, мать записывалась на радио, читала литературные произведения. Во времена репрессий семья уехала в Киев, а в период Великой Отечественной войны была вынуждена эвакуироваться в Кировскую область. Лишь после армии он смог воплотить мечту о сцене. Свои первые роли Кирилл Лавров исполнил в Киевском русском драматическом театре им. Леси Украинки, где работал его отец. В 1955 г. он переселился в родной Ленинград и начал работать в БТД. В 1989 г. актер стал его руководителем. Карьера артиста в кино началась в 1955 г. Первым фильмом Кирилла Лаврова была картина «Васек Трубачев и его товарищи». В киноленте «Ссора в Лукашах» он впервые исполнил главную роль. Затем образы ведущих персонажей актер воплотил на экране в лентах «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Колье Шарлотты» и других.