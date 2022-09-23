Ярославна, королева Франции (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.41978, Ярославна, королева Франции
Приключения, Исторический92 мин12+
О фильме
История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции - сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого.
И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху I Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.
СтранаСССР, Польша
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ВЕАктёр
Виктор
Евграфов
- Актёр
Николай
Караченцов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВИАктёр
Владимир
Изотов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ХМАктриса
Ханна
Микус
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НВХудожница
Наталья
Васильева
- ВФОператор
Валерий
Федосов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич