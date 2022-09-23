Ярославна, королева Франции
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Ярославна, королева Франции

Ярославна, королева Франции (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.41978, Ярославна, королева Франции
Приключения, Исторический92 мин12+

О фильме

История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции - сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого.

И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху I Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.

Страна
СССР, Польша
Жанр
Исторический, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ярославна, королева Франции»