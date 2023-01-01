Биография

Сергей Мартинсон – актер, мастер художественного слова, народный артист России. Имеет многочисленные правительственные награды. Годы жизни: 1899 – 1984. Поступил в технический вуз, но передумал и перешел в Институт искусств. Обучение завершил в 1924-м. Выступал в театрах Ленинграда и Москвы, снимался в кино. Первую роль Мартинсон исполнил в немом сатирическом фильме, где играл джинна-контрреволюционера, гнездившегося в пивной бутылке. Беспримерный актерский талант и самоотверженная кинематографическая работа в годы войны помогли награждению Мартинсона орденом «Знак почета» в 1944 году. Его Хлестаков в спектакле 1930 года, с которым театр ездил на гастроли в Париж, был признан эталонным. В 1941 году, сыграв Гитлера в короткометражном фильме, Мартинсон был зачислен в личные враги фюрера – чем актер очень гордился. Композитор Керосинов из ленты «Антон Иванович сердится» создал артисту популярность: завидев его на улице, прохожие с улыбками цитировали крылатые фразы комедийного персонажа. Галерея образов, созданных актером за 60 лет творческого труда, бесконечна. Им сыграно более 130 ролей, озвучены десятки персонажей на радио и в мультипликации.