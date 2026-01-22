Спящий лев (фильм, 1965) смотреть онлайн
1965, Спящий лев
Комедия70 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Замещая инкассатора, кассир столичного банка Цветков - робкий, нерешительный служака, любитель рыцарских романов - накануне своего сорокалетия весьма успешно задерживает двух грабителей. Герой становится более уверенным в себе и вскоре принимается за разоблачительную акцию против нечистоплотного сотрудника банка Телегина...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АФРежиссёр
Александр
Файнциммер
- Актёр
Константин
Сорокин
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- НКАктриса
Наталья
Кустинская
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актриса
Людмила
Иванова
- ТНАктриса
Тамара
Носова
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ЭЦАктриса
Эмма
Цесарская
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- ВГАктёр
Вячеслав
Гостинский
- ИТАктриса
Ирина
Титова
- НКАктёр
Николай
Кузнецов
- ВЛАктёр
Виктор
Лебедев
- АЭАктёр
Алексей
Эйбоженко
- ЕОАктриса
Елена
Одинцова
- КМСценарист
Климентий
Минц
- ВПОператор
Валентин
Павлов
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян