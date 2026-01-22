Спящий лев (фильм, 1965) смотреть онлайн

Замещая инкассатора, кассир столичного банка Цветков - робкий, нерешительный служака, любитель рыцарских романов - накануне своего сорокалетия весьма успешно задерживает двух грабителей. Герой становится более уверенным в себе и вскоре принимается за разоблачительную акцию против нечистоплотного сотрудника банка Телегина...

