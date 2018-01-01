Wink
Фильмы
Спящий лев
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящий лев»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спящий лев»

Режиссёры

Александр Файнциммер

Режиссёр

Актёры

Константин Сорокин

АктёрЦветков Василий Иванович
Юрий Белов

АктёрСтрельцов Александр
Наталья Кустинская

АктрисаЦветкова Наташа
Сергей Мартинсон

АктёрТелегин Николай Николаевич
Сергей Филиппов

АктёрГолоскоков Матвей Гаврилович
Людмила Иванова

Актриса
Тамара Носова

Актриса
Алексей Смирнов

АктёрГриценко
Антонина Максимова

АктрисаСофья Михайловна
Эммануил Геллер

АктёрНиконов
Зоя Фёдорова

Актрисажена Телегина
Эмма Цесарская

Актрисабуфетчица Анна Ивановна
Михаил Пуговкин

Актёрсержант милиции
Зоя Василькова

Актриса
Вячеслав Гостинский

Актёринкассатор
Ирина Титова

АктрисаВерочка
Николай Кузнецов

Актёр
Виктор Лебедев

Актёр
Алексей Эйбоженко

Актёр
Елена Одинцова

АктрисаОлечка

Сценаристы

Климентий Минц

Сценарист

Операторы

Валентин Павлов

Оператор

Композиторы

Карэн Хачатурян

Композитор