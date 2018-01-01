WinkФильмыСпящий левАктёры и съёмочная группа фильма «Спящий лев»
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящий лев»
Режиссёры
Актёры
АктёрЦветков Василий Иванович
Константин Сорокин
АктёрСтрельцов Александр
Юрий Белов
АктрисаЦветкова Наташа
Наталья Кустинская
АктёрТелегин Николай Николаевич
Сергей Мартинсон
АктёрГолоскоков Матвей Гаврилович
Сергей Филиппов
Актриса
Людмила Иванова
Актриса
Тамара Носова
АктёрГриценко
Алексей Смирнов
АктрисаСофья Михайловна
Антонина Максимова
АктёрНиконов
Эммануил Геллер
Актрисажена Телегина
Зоя Фёдорова
Актрисабуфетчица Анна Ивановна
Эмма Цесарская
Актёрсержант милиции
Михаил Пуговкин
Актриса
Зоя Василькова
Актёринкассатор
Вячеслав Гостинский
АктрисаВерочка
Ирина Титова
Актёр
Николай Кузнецов
Актёр
Виктор Лебедев
Актёр
Алексей Эйбоженко
АктрисаОлечка