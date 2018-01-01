Биография

Тамара Носова — советская актриса кино и театра, актриса дубляжа. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка Российской Федерации. Родилась в Москве 21 ноября 1927 года. С юности увлекалась творчеством. Поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии — ее мастерами были Борис Бибиков и Ольга Пыжова. Получила высшее образование в 1950 году. С 1953 года начала работать актрисой в труппе Театра-студии киноактера. Тамару Носову всенародно прозвали «королевой комедии». В ее кинобиографии — более 40 проектов. В 1948 году в художественном фильме «Молодая гвардия» актриса сыграла роль Валентины Филатовой, а в «Страницах жизни» — роль медсестры Клавдии. После выпуска из университета Тамара Носова сыграла в киноленте «Кавалер Золотой Звезды», а в 1950 году — главную роль в фильме «Ревизор». В комедии «Женитьба Бальзаминова» 1964 года предстала в роли матери Капочки. Тамара Носова снималась в кино до 1999 года и успела проявиться в таких проектах, как «Шторм», «Королевство кривых зеркал», «Братья Карамазовы», «Спокойствие отменяется», «Мертвые души», «Бульварный роман» и «Шутить изволите?».