Новые похождения Кота в сапогах (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Школьница Люба должна была сыграть принцессу в спектакле «Кот в сапогах», но заболела прямо накануне. Ей снится сон, в котором она и правда становится принцессой, дочерью шахматного короля. Против нее строят козни Пиковый валет Кривелло и Крестовая дама Двуличе, которым она мешает взойти на трон. Но непутевый сын мельника Ваня и его волшебный кот придут Любе на помощь.

