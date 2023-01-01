Мертвые души
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Мертвые души (сериал, 1984) смотреть онлайн

1984, Мертвые души 1 сезон
Драмы, Комедии12+

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Сюжет

Авантюрист Чичиков скупает «мертвые души» - почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии. Помещики удивлены просьбами предприимчивого знакомца, но рады избавиться от обузы - ведь они платят налоги за учтенных в ревизских сказках крестьян как за живых. В дальнейшем Павел Иванович планирует совершить с купчими ряд махинаций и сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не суждено...

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