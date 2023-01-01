Мертвые души (сериал, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Авантюрист Чичиков скупает «мертвые души» - почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии. Помещики удивлены просьбами предприимчивого знакомца, но рады избавиться от обузы - ведь они платят налоги за учтенных в ревизских сказках крестьян как за живых. В дальнейшем Пав�ел Иванович планирует совершить с купчими ряд махинаций и сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не суждено...



Все сезоны сериала Мертвые души смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.