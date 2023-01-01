Мертвые души (сериал, 1984) смотреть онлайн
1984, Мертвые души 1 сезон
Драмы, Комедии12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Авантюрист Чичиков скупает «мертвые души» - почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии. Помещики удивлены просьбами предприимчивого знакомца, но рады избавиться от обузы - ведь они платят налоги за учтенных в ревизских сказках крестьян как за живых. В дальнейшем Пав�ел Иванович планирует совершить с купчими ряд махинаций и сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не суждено...
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыКомедии, Исторические, Драмы
Рейтинг
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- ТНАктриса
Тамара
Носова
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Александр
Калягин
- ВШАктёр
Виталий
Шаповалов
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- АТАктёр
Александр
Трофимов
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- СКПродюсер
Семен
Кутиков
- ИЛХудожник
Игорь
Лемешев
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- ВФХудожник
Владимир
Фабриков
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке