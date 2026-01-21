Мертвые души (сериал, 1984) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мертвые души. Сезон 1. Серия 3
Мертвые души
1-й сезон
3-я серия

Драма, Комедия12+
О сериале

Авантюрист Чичиков скупает «мертвые души» - почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии. Помещики удивлены просьбами предприимчивого знакомца, но рады избавиться от обузы - ведь они платят налоги за учтенных в ревизских сказках крестьян как за живых. В дальнейшем Павел Иванович планирует совершить с купчими ряд махинаций и сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не суждено...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

