Мертвые души (сериал, 1984) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.51984, Мертвые души. Сезон 1. Серия 4
Драма, Комедия12+
Сезоны и серии
О сериале
Авантюрист Чичиков скупает «мертвые души» - почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии. Помещики удивлены просьбами предприимчивого знакомца, но рады избавиться от обузы - ведь они платят налоги за учтенных в ревизских сказках крестьян как за живых. В дальнейшем Павел Иванович планирует совершить с купчими ряд махинаций и сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не суждено...
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- ТНАктриса
Тамара
Носова
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Александр
Калягин
- ВШАктёр
Виталий
Шаповалов
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- АТАктёр
Александр
Трофимов
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- СКПродюсер
Семен
Кутиков
- ИЛХудожник
Игорь
Лемешев
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- ВФХудожник
Владимир
Фабриков
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке