Николай Гоголь
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 1 апреля 1809 г. (42 года)
- Дата смерти
- 4 марта 1852 г.
Фильмография
Сценарист
- 8.7
Вий2014, 123 мин
- 9.4
Тарас Бульба2009, 125 минБесплатно
- 7.5
Мертвые души1984
- 9.3
Инкогнито из Петербурга1977, 86 мин
Похождения Чичикова: Ноздрев1974, 15 минБесплатно
Похождения Чичикова: Манилов1974, 9 минБесплатно
- 9.5
Вий1967, 72 мин
- 9.6
Вечера на хуторе близ Диканьки1961, 66 минБесплатно
- 8.8
Мертвые души1960, 96 мин
- 9.0
Шинель1959, 70 минБесплатно