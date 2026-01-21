Мертвые души (фильм, 1960) смотреть онлайн
9.01960, Мертвые души
Драма, Комедия96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ВСАктёр
Виктор
Станицын
- БЛАктёр
Борис
Ливанов
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- БПАктёр
Борис
Петкер
- БСАктёр
Борис
Смирнов
- ЮЛАктёр
Юрий
Леонидов
- АЖАктёр
Алексей
Жильцов
- НКАктёр
Никита
Кондратьев
- СГАктриса
Софья
Гаррель
- ГГАктёр
Георгий
Герасимов
- СКАктёр
Сергей
Калинин
- ГКАктриса
Галина
Калиновская
- ГКАктёр
Григорий
Конский
- НЛАктёр
Николай
Ларин
- ММАктёр
Михаил
Медведев
- МЯАктёр
Михаил
Яншин
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- ЛМАктриса
Людмила
Макарова
- ВРАктриса
Виктория
Радунская
- НААктриса
Нина
Агапова
- ЕЕАктриса
Елена
Елина
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- ВБАктёр
Владислав
Буш
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- ССПродюсер
С.
Саврасов
- ТЛМонтажёр
Татьяна
Лихачева
- КБОператор
Константин
Бровин
- ВПОператор
В.
Потехин
- ВРКомпозитор
Владимир
Рубин