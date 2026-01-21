Мертвые души
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Мертвые души

Мертвые души (фильм, 1960) смотреть онлайн

9.01960, Мертвые души
Драма, Комедия96 мин18+
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О фильме

В уездный городок приезжает отставной чиновник Чичиков, задумавший экстравагантную финансовую аферу. Его странные действия по скупке «мертвых душ» вносят изрядное смущение в тихую жизнь российской провинции…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвые души»