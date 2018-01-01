Wink
Мертвые души
Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвые души»

Актёры

Владимир Белокуров

АктёрЧичиков
Виктор Станицын

Актёргубернатор
Борис Ливанов

АктёрНоздрев
Алексей Грибов

АктёрСобакевич
Анастасия Зуева

АктрисаКоробочка
Борис Петкер

АктёрПлюшкин
Борис Смирнов

Актёррассказчик
Юрий Леонидов

АктёрМанилов
Алексей Жильцов

Актёрполицмейстер
Никита Кондратьев

АктёрМижуев
Софья Гаррель

Актрисажена губернатора
Георгий Герасимов

Актёрсекретарь опекунского совета
Сергей Калинин

Актёркучер Чичикова
Галина Калиновская

АктрисаЕлизавета Манилова
Григорий Конский

АктёрАнтипатр Захарович
Николай Ларин

АктёрИван Григорьевич
Михаил Медведев

Актёрслуга Чичикова
Михаил Яншин

Актёрпочтмейстер
Ольга Викланд

АктрисаАнна Григорьевна
Людмила Макарова

АктрисаСофья Ивановна
Виктория Радунская

Актрисадочь губернатора
Нина Агапова

Актриса
Елена Елина

Актриса
Вера Алтайская

Актрисадама на балу
Владислав Буш

Актёр

Сценаристы

Николай Гоголь

Сценарист

Продюсеры

С. Саврасов

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Лихачева

Монтажёр

Операторы

Константин Бровин

Оператор
В. Потехин

Оператор

Композиторы

Владимир Рубин

Композитор