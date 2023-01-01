Биография

Михаил Яншин — актер театра и кино, режиссер театральных постановок. Родился 2 ноября 1902 года. Был удостоен звания народного артиста, а также двух Государственных премий. Фильмография актера насчитывает более 45 полнометражных художественных и документальных кинокартин, телеспектаклей. Занимался озвучиванием мультфильмов. В 1922 году стал студентом Школы-студии МХАТ, спустя два года был принят в труппу Художественного театра, которому посвятил всю жизнь. Первым фильмом Михаила Яншина стала кинокартина «Каторга» 1928 года. Актер снялся в таких знаменитых кинолентах, как «Свадьба», «Двенадцатая ночь», «Большая перемена». Яркую и запоминающуюся роль Михаил Яншин исполнил в экранизации комедии «Ревизор». В военные годы вышло несколько кинокартин с участием актера, посвященных мужеству фронтовиков, среди которых историческая кинолента «Первая конная». Актер снимался в телевизионном сатирическом киножурнале «Фитиль», занимался озвучиванием мультфильмов «Ночь перед Рождеством», «Дюймовочка», «Морозко» и других.