Человечка нарисовал я (фильм, 1960) смотреть онлайн

1 сентября. В школу самый первый пришёл мальчик Федя. В пылу радости Федя нарисовал углем на белой стене маленького весёлого человечка в шляпе и с зонтиком. На уроке учитель заметил человечка и спросил, кто нарисовал его, но Федя, испугавшись наказания, промолчал, и когда учитель попросил учеников поднять руки, Федя перед этим потихоньку вытер их, а его друг, с которым тот поздоровался в классе, ничего не подозревая, поднял испачканную углём руку и попался.



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