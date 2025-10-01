Человечка нарисовал я
Wink
Детям
Человечка нарисовал я
1960, Человечка нарисовал я
Советские мультфильмы6+

Контент станет доступным 01.10.2025

Человечка нарисовал я (фильм, 1960) смотреть онлайн

О фильме

1 сентября. В школу самый первый пришёл мальчик Федя. В пылу радости Федя нарисовал углем на белой стене маленького весёлого человечка в шляпе и с зонтиком. На уроке учитель заметил человечка и спросил, кто нарисовал его, но Федя, испугавшись наказания, промолчал, и когда учитель попросил учеников поднять руки, Федя перед этим потихоньку вытер их, а его друг, с которым тот поздоровался в классе, ничего не подозревая, поднял испачканную углём руку и попался.

Человечка нарисовал я смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы

Рейтинг