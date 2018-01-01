Биография

Борис Бутаков – советский художник и режиссер-мультипликатор. Он является одним из создателей таких легендарных мультфильмов как «Маугли», «Конек-Горбунок», «Двенадцать месяцев». Будущий художник родился в 1924 году. Он участник войны, был тяжело ранен и комиссован. В 1946 году Бутаков приехал в Москву, где успешно поступил в архитектурный институт, но уже через год перешел на новое для того времени учебное направление – курсы мультипликаторов при знаменитой студии «Союзмультфильм». Благодаря своему таланту и работоспособности в 1948 году он был официально взят в трудовой штат знаменитой студии в качестве художника-мультипликатора. Там мастер «создавал свою сказку» больше 20 лет. В 1970 году Борис Петрович начал работать режиссером на студии «Мульттелефильм». А в 1974 Бутаков снова вернулся в «родные пенаты» и выпустил еще несколько проектов. Мультипликационные фильмы Бориса Бутакова: «Храбрый олененок», «Соломенный бычок», «Снегурка», «Синяя птица» и многие другие. Уже несколько поколений выросло на добрых мультфильмах Бориса Петровича. Талантливый человек всего себя отдал детской мультипликации, он ушел из жизни летом 2008 года, но память о его работах надолго останется в сердцах зрителей.