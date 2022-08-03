В яранге горит огонь
Wink
Детям
В яранге горит огонь
9.51956, В яранге горит огонь
Мультфильм, Для самых маленьких20 мин6+

В яранге горит огонь (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм по мотивам северных народных сказок. Он рассказывает о непослушных детях, в момент беды, не задумываясь, бросившихся на поиски и спасение мамы.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb