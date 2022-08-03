В яранге горит огонь (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм по мотивам северных народных сказок. Он рассказывает о непослушных детях, в момент беды, не задумываясь, бросившихся на поиски и спасение мамы.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОХРежиссёр
Ольга
Ходатаева
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ЖВСценарист
Жанна
Витензон
- ВНХудожник
Виктор
Никитин
- КМХудожник
Кирилл
Малянтович
- ВАХудожник
Владимир
Арбеков
- ББХудожник
Борис
Бутаков
- ВДХудожник
Владимир
Данилевич
- ВДХудожник
Вадим
Долгих
- ВКХудожник
Владимир
Крумин
- ВЛХудожник
Виктор
Лихачев
- АФМонтажёр
Александра
Фирсова
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- НВОператор
Николай
Воинов