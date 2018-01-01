Биография

Ольга Ходатаева – режиссер-постановщик мультфильмов, художник, сценарист, родилась 26 февраля 1894 года. Лауреат нескольких международных премий. Автор таких знаменитых детских мультфильмов, как «Теремок», «Краденое солнце», «Лиса, заяц и петух», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Храбрый олененок» и др. В 1918 году стала выпускницей столичного училища живописи, ваяния и зодчества. Примкнула к группе мультипликаторов ГКТ под руководством родного брата, мультипликатора Николая Ходатаева. Первым мультипликационным фильмом Ольги Ходатаевой стал совместный проект коллектива «Даешь хороший лавком!». В 1937 году режиссер сняла черно-белый мультфильм «Дед Мороз и серый волк». Спустя год на экраны вышли еще два мультипликационных фильма «Маленький Мук» и «Мальчик с пальчик». С 1936 года Ольга Ходатаева работала на «Союзмультфильме», входила в коллектив худсовета. Несколько мультфильмов выпустила в соавторстве с Петром Носовым. Среди совместных работ «Песня о Чапаеве», «Новогодняя ночь» «Три мешка хитростей» и др. В 1956 году мультипликатор была удостоена приза фестиваля в Венеции. В 1958 году получила премию за мультфильм «Храбрый олененок» на Эдинбургском фестивале.