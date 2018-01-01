Чудо-мельница (фильм, 1950) смотреть онлайн
9.51950, Чудо-мельница
Мультфильм, Семейный18 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Жил-был дед с котом и петухом. Однажды, когда пошел сильный дождь попросились к ним в дом медведь, зайчик, еж и белочка, чтобы высохнуть и поесть, ведь их жилье залило водой. Чем же накормить столько зверей, подумал дед и решил сделать мельницу. Пошел дед с петухом и котом и попросили у горы жерновки, а потом все вместе начали строить чудо-мельницу. И вышла у них чудо мельничка, которая сразу выдавала готовые пирожки и блины, только лапы подставляй.
Чудо-мельница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ОХРежиссёр
Ольга
Ходатаева
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- НААктёр
Николай
Александрович
- ЖБАктриса
Жанна
Балашова
- ЮБАктёр
Юльен
Балмусов
- Актёр
Владимир
Конкин
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ВОАктёр
Виталий
Ованесов
- АКАктёр
Александр
Котов
- МБСценарист
Михаил
Булатов
- ОГХудожник
Ольга
Геммерлинг
- ГНХудожница
Галина
Невзорова
- КМХудожник
Константин
Малышев
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ВЕМонтажёр
В.
Егорова
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- ТПКомпозитор
Тамара
Попатенко