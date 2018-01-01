Чудо-мельница
Wink
Детям
Чудо-мельница

Чудо-мельница (фильм, 1950) смотреть онлайн

9.51950, Чудо-мельница
Мультфильм, Семейный18 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Жил-был дед с котом и петухом. Однажды, когда пошел сильный дождь попросились к ним в дом медведь, зайчик, еж и белочка, чтобы высохнуть и поесть, ведь их жилье залило водой. Чем же накормить столько зверей, подумал дед и решил сделать мельницу. Пошел дед с петухом и котом и попросили у горы жерновки, а потом все вместе начали строить чудо-мельницу. И вышла у них чудо мельничка, которая сразу выдавала готовые пирожки и блины, только лапы подставляй.

Чудо-мельница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо-мельница»