Чудо-мельница (фильм, 1950) смотреть онлайн

Жил-был дед с котом и петухом. Однажды, когда пошел сильный дождь попросились к ним в дом медведь, зайчик, еж и белочка, чтобы высохнуть и поесть, ведь их жилье залило водой. Чем же накормить столько зверей, подумал дед и решил сделать мельницу. Пошел дед с петухом и котом и попросили у горы жерновки, а потом все вместе начали строить чудо-мельницу. И вышла у них чудо мельничка, которая сразу выдавала готовые пирожки и блины, только лапы подставляй.



