Биография

Александр Котов – отечественный кино- и театральный актер, а также мастер по дубляжу зарубежных фильмов, сериалов и компьютерных игр. Родился 26.08.1949 года в Калининграде. На счету актера Александра Котова мастерски исполненные роли в популярных фильмах и сериалах, театральных постановках, а также работы по переозвучиванию мультфильмов и записи десятков аудиокниг. Свою профессиональную деятельность он начал в качестве сотрудника Московского драматического театра на Малой Бронной, в котором проработал с 1971 по 1998 год. Среди выдающихся ролей Александра Котова можно отметить Костика в «Покровских воротах», а также ряд других постановок под руководством Дурова, Эфроса, Яшина и Лазарева. Помимо участия в театральных спектаклях, снимался Александр Котов в фильме «Крейцерова соната», где исполнил роль частного детектива. Также актер сыграл роль в одной из первых ситуационных комедий «Клубничка» и в фантасмагории «Искушение Б». После ухода из театра и кино сотрудничал со студией «Инис» при озвучивании различных проектов, был «голосом» радио «Юмор FM». Российским геймерам запомнился он, прежде всего, как герой Уоррен Видик из серии игр «Assassin`s Creed». Скончался 2 июля 2016 года после продолжительной болезни.