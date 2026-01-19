Иванцов, Петров, Сидоров
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Иванцов, Петров, Сидоров

Иванцов, Петров, Сидоров (фильм, 1978) смотреть онлайн

1978, Иванцов, Петров, Сидоров
Драма88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Молодые ученые Петров и Иванцов участвуют в научном эксперименте, подготовленном Сидоровым. Во время испытаний, увлекшись их хорошим результатом Сидоров по своей неосмотрительности погибает. Молодые ученые собираются закончить начатое вместе дело.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Иванцов, Петров, Сидоров»