Молодые ученые Петров и Иванцов участвуют в научном эксперименте, подготовленном Сидоровым. Во время испытаний, увлекшись их хорошим результатом Сидоров по своей неосмотрительности погибает. Молодые ученые собираются закончить начатое вместе дело.

