Биография

Галина Микеладзе – актриса театра и кино, родилась 8 сентября 1946 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снималась в эпизодах. Широкую известность актрисе принесла роль певицы в комедии «Джентльмены удачи». В 1969 году стала выпускницей ВГИКа. Участвовала в постановках Театра киноактера. Сразу после окончания вуза актриса впервые снялась в кино. Дебютным фильмом Галины Микеладзе стала приключенческая драма режиссера М. Калатозова «Красная палатка». В 1970 году снялась в приключенческой картине «Корона Российской империи» и комедии «Меж высоких хлебов» с Евгением Леоновым в главной роли. Широкую известность принесла Галине Микеладзе роль в комедии «Джентльмены удачи». Она сыграла роль певицы, исполнив композицию «Проснись и пой». В 1973 на экраны вышла комедия «Неисправимый лгун» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Георгий Вицин, Инна Макарова, Николай Прокопович, Владимир Этуш и др. В том же году участвовала в съемках кинокартины «И на тихом океане». В 1975 году одну из ролей исполнила в фильме «Когда наступает сентябрь...». В 1981 году снялась в комедийной мелодраме «Отпуск за свой счет».