Красная палатка (фильм, 1969) смотреть онлайн

Спустя сорок лет после крушения в Арктике дирижабля «Италия» престарелый генерал Нобиле продолжает мучиться, пытаясь найти для себя оправдание за свою не слишком блестящую роль в трагедии 1928 года. В своём воображении генерал снова и снова собирает в комнате участников тех событий, чтобы потребовать от них суда над собой.

Страна
Италия, СССР
Жанр
Приключения, Драма
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

