Красная палатка (фильм, 1969) смотреть онлайн
1969, Красная палатка
Драма, Приключения76 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Спустя сорок лет после крушения в Арктике дирижабля «Италия» престарелый генерал Нобиле продолжает мучиться, пытаясь найти для себя оправдание за свою не слишком блестящую роль в трагедии 1928 года. В своём воображении генерал снова и снова собирает в комнате участников тех событий, чтобы потребовать от них суда над собой.
СтранаИталия, СССР
ЖанрПриключения, Драма
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Калатозов
- ПФАктёр
Питер
Финч
- Актёр
Шон
Коннери
- ККАктриса
Клаудия
Кардинале
- ХКАктёр
Харди
Крюгер
- ЭМАктёр
Эдуард
Марцевич
- МААктёр
Марио
Адорф
- ЛВАктёр
Луиджи
Вануччи
- ГГАктёр
Григорий
Гай
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Донатас
Банионис
- МДАктёр
Массимо
Джиротти
- НИАктёр
Николай
Иванов
- Актёр
Борис
Хмельницкий
- Актёр
Юрий
Соломин
- ЮВАктёр
Юрий
Визбор
- ОКАктёр
Отар
Коберидзе
- ФЭАктёр
Феликс
Эйнас
- БГАктёр
Борис
Голдаев
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- Актёр
Эрнст
Романов
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- БОАктёр
Бруно
Оя
- ГМАктриса
Галина
Микеладзе
- РААктёр
Рейн
Арен
- Актёр
Борис
Клюев
- АЯАктёр
Александр
Январев
- ВСАктёр
Владимир
Смирнов
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- АВАктёр
Андрей
Вертоградов
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ГПАктёр
Глеб
Плаксин
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- ДМАктёр
Дмитрий
Миргородский
- ПСАктёр
Пол
Скофилд
- ЭКАктриса
Ээве
Киви
- ВМАктёр
Виталий
Матвеев
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ХБАктёр
Хайнц
Браун
- ЛЦАктриса
Людмила
Цветкова
- ТААктёр
Тенгиз
Арчвадзе
- РБСценарист
Роберт
Болт
- ЭДСценарист
Эннио
Де Кончини
- МКСценарист
Михаил
Калатозов
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- ФКПродюсер
Франко
Кристальди
- ДШМонтажёр
Джон
Ширли
- ПЗМонтажёр
Питер
Зиннер
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин