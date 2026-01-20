Красная палатка (фильм, 1969) смотреть онлайн

Спустя сорок лет после крушения в Арктике дирижабля «Италия» престарелый генерал Нобиле продолжает мучиться, пытаясь найти для себя оправдание за свою не слишком блестящую роль в трагедии 1928 года. В своём воображении генерал снова и снова собирает в комнате участников тех событий, чтобы потребовать от них суда над собой.

