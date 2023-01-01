Биография

Михаил Калатозов – режиссер, сценарист и оператор. Обладатель Сталинской премии II степени и звания народного артиста СССР, единственный в Советском Союзе лауреат каннской «Золотой пальмовой ветви». Михаил Калатозов (Калатозишвили) родился в семье агронома, происходит из старинного грузинского знатного рода Амирэджиби, рос в кругу интеллигенции. После революции попробовал множество кинопрофессий: киномеханика, лаборанта, монтажера, актера и др. Снял свой первый фильм в 1928 году. Во время войны режиссер был послан в американскую командировку, где изучал работу Голливуда. Его фильмы получили множество международных наград, ими восхищались Фрэнсис Коппола и Мартин Скорсезе. Первые фильмы Михаила Калатозова были документальными (например, «Соль Сванетии», одна из любимых кинокартин Андрея Тарковского). С 1939 года снимал художественные ленты: «Валерий Чкалов» (1941), «Непобедимые» (1942) о блокаде Ленинграда, комедию «Верные друзья» (1954). Лучший фильм Михаила Калатозова, «Летят журавли» (1957), – новаторский, глубоко трагичный и утонченно лиричный. В последнем фильме режиссера, «Красная палатка» (1969), снимались Шон Коннери и Питер Финч, а музыку написал Эннио Морриконе.