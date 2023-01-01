Борис Клюев

Биография

Клюев Борис Владимирович – актер и театральный педагог. На свет появился 13 июля 1944 года. Обладатель премий ТЭФИ, орденов Дружбы и Почета, народный артист РФ. Знаменит ролью графа Рошфора – «Д'Артаньян и три мушкетера». В 1969 году окончил Театральное училище Щепкина и сразу был оформлен преподавателем по специализации «Мастерство актера». Сейчас преподает на двух курсах ВТУ. С четвертого курса выступал в массовках на сцене Малого театра и после учебы был приглашен на постоянную работу. Личная жизнь Клюева складывалась не самым лучшим образом. Актер трижды был в браке, на Виктории Клюевой женат с 1975 года. Единственный сын актера умер в 1993 году от сердечной недостаточности. Дебютировал в качестве телеактера в 1969 году в фильме «Каратель». Дальше шли роли Клюева в картинах и сериалах «Крушение империи», «Шерлок Холмс», «Криминальный квартет», «Мумия из чемодана», «Графиня де Монсоро», «На углу, у Патриарших». Повышенный интерес режиссеров начал появляться к актеру после съемок в «ТАСС уполномочен заявить», где он сыграл Трианона. Популярность актеру принесла роль в ситкоме «Воронины», где Клюев сыграл роль Николая Петровича, за которую и получил ТЭФИ.