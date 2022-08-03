Спартанец (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

«Спартанец» — фильм, который поднимает вопросы о коррупции на самых высоких уровнях власти. Вэл Килмер и Кристен Белл в боевике от автора хитов «Ганнибал» и «На грани» Дэвида Мэмета.



Лора Ньютон, студентка Гарвардского университета, исчезает при загадочных обстоятельствах. Девушка является дочерью высокопоставленного американского политика, поэтому к делу привлекают опытного оперативника спецслужб Роберта Скотта. Найти и спасти Лору необходимо прежде, чем похитителям станет известно, что ее отец — кандидат в президенты. Спустя несколько дней в новостях сообщают о гибели девушки, и поиски прекращаются. Но Скотт и его напарник Кертис начинают собственное расследование, которое приводит их к сети международной торговли людьми.



Если вы любите напряженные триллеры с элементами политических интриг, обязательно начинайте смотреть фильм «Спартанец» онлайн на нашем видеосервисе Wink!

