Спартанец (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Спартанец» — фильм, который поднимает вопросы о коррупции на самых высоких уровнях власти. Вэл Килмер и Кристен Белл в боевике от автора хитов «Ганнибал» и «На грани» Дэвида Мэмета.
Лора Ньютон, студентка Гарвардского университета, исчезает при загадочных обстоятельствах. Девушка является дочерью высокопоставленного американского политика, поэтому к делу привлекают опытного оперативника спецслужб Роберта Скотта. Найти и спасти Лору необходимо прежде, чем похитителям станет известно, что ее отец — кандидат в президенты. Спустя несколько дней в новостях сообщают о гибели девушки, и поиски прекращаются. Но Скотт и его напарник Кертис начинают собственное расследование, которое приводит их к сети международной торговли людьми.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дэвид
Мэмет
- Актёр
Вэл
Килмер
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- ТТАктриса
Тиа
Техада
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- Актриса
Кристен
Белл
- ЛМАктёр
Лайонел
Марк Смит
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Арт
Линсон
- Продюсер
Эли
Самаха
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- СЭХудожница
Сьюзэн
Эмшвиллер
- ХРОператор
Хуан
Руис Анчия
- МАКомпозитор
Марк
Айшем