Биография

Владимир Зайцев – талантливый российский актер с бархатным тембром – родился в Свердловске в 1958 году. Владимир – настоящий профессионал в области дубляжа. Еще одна сфера его деятельности – реклама. Он не только снимается и озвучивает ролики, но и создает собственные рекламные проекты. Артистические данные у Владимира проявились в раннем возрасте. 6-летний мальчик обладал хорошей дикцией и был приглашен для озвучивания американского детского фильма «Мэри Поппинс». Именно с этого момента Володя стал мечтать о профессии актера. В школьные годы учился в театральной студии и играл в любительских спектаклях. Способный юноша легко поступил в ГИТИС, который успешно окончил в 1980 году. К тому времени он уже 2 года выходил на сцену Театра имени Ермоловой, где служит и по сей день. Со второй женой – Татьяной Шумовой – Зайцев познакомился в театре. На тот момент оба артиста уже имели семьи, которыми пришлось пожертвовать. Супруги вместе уже больше 20-ти лет. Первый фильм Владимира Зайцева – «Против течения» – вышел в прокат в 1981 году. Затем последовали другие роли Зайцева, в том числе и в известных сериалах «Охота на изюбря», «Шелест», «Лесник». За свою творческую карьеру актер сыграл около 100 ролей. Владимиру лучше всего удаются отрицательные персонажи, но есть в его багаже и положительные герои: военные, милиционеры и даже министр обороны. Разносторонний актер обладает природной пластикой и прекрасным голосом. Он профессионально играет на гитаре и пишет проникновенные стихи.