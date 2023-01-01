Владимир Зайцев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 28 сентября 1958 г. (66 лет)
Биография
Владимир Зайцев – талантливый российский актер с бархатным тембром – родился в Свердловске в 1958 году. Владимир – настоящий профессионал в области дубляжа. Еще одна сфера его деятельности – реклама. Он не только снимается и озвучивает ролики, но и создает собственные рекламные проекты. Артистические данные у Владимира проявились в раннем возрасте. 6-летний мальчик обладал хорошей дикцией и был приглашен для озвучивания американского детского фильма «Мэри Поппинс». Именно с этого момента Володя стал мечтать о профессии актера. В школьные годы учился в театральной студии и играл в любительских спектаклях. Способный юноша легко поступил в ГИТИС, который успешно окончил в 1980 году. К тому времени он уже 2 года выходил на сцену Театра имени Ермоловой, где служит и по сей день. Со второй женой – Татьяной Шумовой – Зайцев познакомился в театре. На тот момент оба артиста уже имели семьи, которыми пришлось пожертвовать. Супруги вместе уже больше 20-ти лет. Первый фильм Владимира Зайцева – «Против течения» – вышел в прокат в 1981 году. Затем последовали другие роли Зайцева, в том числе и в известных сериалах «Охота на изюбря», «Шелест», «Лесник». За свою творческую карьеру актер сыграл около 100 ролей. Владимиру лучше всего удаются отрицательные персонажи, но есть в его багаже и положительные герои: военные, милиционеры и даже министр обороны. Разносторонний актер обладает природной пластикой и прекрасным голосом. Он профессионально играет на гитаре и пишет проникновенные стихи.
Фильмография
Актёр
- 8.4
Неудержимые 42023, 99 мин
- 7.3
Иммигрант2023, 84 минБесплатно
- 5.9
Дворец2023, 94 мин
- 7.7
Пила. Джокер2023, 96 мин
- 8.8
Хитмен. Последнее дело2023, 109 мин
- 8.8
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать2022, 109 минБесплатно
- 7.0
Маяк2019, 104 минБесплатно
- 8.3
Ван Гог. На пороге вечности2018, 106 мин
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 9.3
Последний рубеж2013, 96 мин
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 9.3
Защитник2012, 90 минБесплатно
- 8.8
Мужчина нарасхват2012, 101 мин
- 9.2
Неудержимые 22012, 98 мин
- 8.1
Опасный метод2011, 95 мин
- 9.1
Неудержимые2010, 99 мин
- 8.1
Солист2009, 112 мин
- 8.8
Адреналин: Высокое напряжение2009, 90 мин
- 8.6
Фрост против Никсона2008, 116 мин
- 8.7
Типа крутые легавые2007, 115 мин