Адреналин: Высокое напряжение
Wink
Фильмы
Адреналин: Высокое напряжение

Адреналин: Высокое напряжение (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, Crank: High Voltage
Криминал, Комедии90 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Он умер, но обещал вернуться! Не чудом, а благодаря современным медицинским технологиям Чев Челиос получает новое сердце и новый шанс отомстить своим врагам. Теперь для постоянной подзарядки ему требуется электрический разряд мощностью не меньше, чем у автомобильного аккумулятора.

Адреналин: Высокое напряжение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адреналин: Высокое напряжение»

Всё