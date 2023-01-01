Биография

Брайан Тейлор — режиссер, оператор, сценарист, продюсер. Прославился благодаря совместным работам с режиссером М. Невелдайном, среди которых боевики «Адреналин» и «Адреналин: высокое напряжение», а также супергеройский фильм «Призрачный гонщик — 2». Свою карьеру в кинематографе Брайан Тейлор начал как оператор. В 2002 году он снял две кинокартины «Клуб сестер» и «Ключи». В 2003 году принял участие в создании мелодрамы «Байкеры» в качестве художника по визуальным эффектам. Первым режиссерским проектом стал фильм Брайана Тейлора и М. Невелдайна — боевик «Адреналин». Главную роль в картине исполнил известный актер Джейсон Стейтем. В 2008 году Тейлор написал сценарий к фильму «Патология». Небольшую роль Брайан Тейлор исполнил в киноленте «Полуночный экспресс» 2008 года. Еще одной совместной работой Брайана Тейлора и М. Невелдайна стал фантастический триллер «Геймер» 2009 года. В 2011 году вышел фильм «Призрачный гонщик: Дух Мщения». В 2017 году режиссер создал свой собственный комедийный фильм ужасов «Мама и папа». Брайан Тейлор также создал сценарии к ставшим рейтинговыми сериалу «Хэппи» и многосерийной фантастической драме «Дивный новый мир».