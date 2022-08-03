Фантастический боевик о будущем, в котором реальность стала неотличима от компьютерной игры.



Получить щедрую порцию экшена и Джерарда Батлера можно, если фильм «Геймер» (2009) смотреть онлайн на сайте Wink в хорошем качестве.



Компьютерному гению Кену Кастлу удалось соединить видеоигру и реалити-шоу в мультиплеерном шутере «Убийцы». С помощью этой игрушки дети богатых родителей получают возможность управлять живыми людьми – преступниками, приговоренными к смерти. Один из них, Джон Тилман, дошел под руководством 15-летнего подростка Саймона Сильвертона до 27-го уровня и верит в лучшее, ведь по правилам на 30-м уровне ему полагается. Однако не все так просто...

Удастся ли Джону выйти живым из этой игры? Спешите «Геймер» смотреть онлайн, чтобы узнать.



Начните фильм «Геймер» (2009) смотреть онлайн, чтобы оценить HD качество.

