Фильм Геймер (2009)
О фильме
Фантастический боевик о будущем, в котором реальность стала неотличима от компьютерной игры.
Компьютерному гению Кену Кастлу удалось соединить видеоигру и реалити-шоу в мультиплеерном шутере «Убийцы». С помощью этой игрушки дети богатых родителей получают возможность управлять живыми людьми – преступниками, приговоренными к смерти. Один из них, Джон Тилман, дошел под руководством 15-летнего подростка Саймона Сильвертона до 27-го уровня и верит в лучшее, ведь по правилам на 30-м уровне ему полагается. Однако не все так просто...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Невелдайн
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Эмбер
Валлетта
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актриса
Кира
Седжвик
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- Актёр
Терри
Крюс
- ЛАктёр
Лудакрис
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- Сценарист
Марк
Невелдайн
- БТСценарист
Брайан
Тейлор
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- СУПродюсер
Скип
Уильямсон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- ФВМонтажёр
Фернандо
Вильена
- ДУМонтажёр
Дуби
Уайт
- ЭПОператор
Эккхарт
Поллак
- РУКомпозитор
Робб
Уилльямсон
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли