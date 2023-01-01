Биография

Терри Крюс – известный американский киноактер и футболист – родился 30 июля 1968 г. в Мичигане. Известен своей работой в рекламе, в частности, сотрудничеством с компанией Old Spice – именно эта реклама сделала его лицо знакомым множеству людей по всему миру. Благодаря полученной в конце школьного обучения художественной стипендии смог продолжить свое обучение в Западном университете, где заработал репутацию отличного спортсмена, в частности – игрока в американский футбол. В 30-летнем возрасте Терри решил освоить новую профессию киноактера. Дебютом стала роль Т. Крюса в т/ш «Битва куполов», далее последовала работа в фильме «Шестой день» и «Тренировочный день», после чего Крюса заметили. Самой удачной ролью Терри принято считать серию фильмов «Неудержимые», а также критики положительно отмечают его работу в очень популярном комедийном сериале «Все ненавидят Криса». Терри известен своей любовью к живописи. У актера большое портфолио эскизов и картин на спортивную тематику, которые не принесли ему большой известности, но все же имеют соответствующую ценность как предметы искусства. Крюс уже много лет женат на Ребеке Кинг-Крюс, с которой имеет 5 детей: четырех мальчиков и девочку.