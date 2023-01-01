Истории ходячих мертвецов
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Истории ходячих мертвецов
7.42022, Tales of the Walking Dead 1 сезон
Ужасы, Фэнтези18+
Сериал-антология из 6 серий в разных жанрах, события которых разворачиваются в популярной зомби-вселенной
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Истории ходячих мертвецов (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Антология из шести самостоятельных историй, действие которых происходит во вселенной знаменитого сериала в разные временные периоды. Среди исполнителей главных ролей Терри Крюс из «Бруклин 9-9» и Саманта Мортон из оригинального проекта.

В мире, где люди вынуждены сосуществовать с ожившими мертвецами, серьезная опасность может поджидать на каждом шагу. Любому выжившему здесь есть что рассказать. Мужчина, живший в бункере задолго до распространения страшного вируса, отправляется в долгое путешествие, чтобы найти друга по переписке. Офисная работница вместе с ненавистной начальницей спасают своих близких и бегут из Атланты, но попадают во временную петлю. Жительница небольшого сообщества, поселившегося на пароходе, защищает дочь во время бунта. Ученый сопровождает девушку в поисках ее товарищей. Страдающий от амнезии человек пытается понять, не он ли убил незнакомую женщину, рядом с телом которой очнулся однажды утром. Двое укрываются в доме пожилой леди, которая настаивает, чтобы гости ушли на следующий день.

Что ждет героев дальше, вы узнаете, включив «Истории ходячих мертвецов» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Истории ходячих мертвецов»

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