Биография

Оливия Манн — американская актриса, телеведущая, писательница, комедиантка. Родилась в Оклахома-Сити 3 июля 1980 года. В детстве будущая знаменитость жила в Токио. Здесь посещала театральную студию, участвовала в нескольких театральных постановках. Работала моделью. Переехала в Оклахому, где отучилась в местном университете. Получила диплом сразу по двум специальностям: журналистика и театральное искусство Японии. Работала репортером на спортивном канале группы Fox. Оливия Манн начала сниматься в первой половине 2000-х годов. Поучаствовала в озвучке сериала «Робоцып», появилась в небольшой роли в хорроре «Злость пугало». Поклонникам известна по проектам «Большой Стэн», «Университет», «Верзила Салмон». Звездным часом Манн стало появление в супергеройском боевике «Железный человек 2». После этого карьера Оливии пошла в гору: ее стали приглашать в крупные высокобюджетные картины. Она снялась в сериалах «Новенькая», «Служба новостей», «Внутри Эми Шумер», «Шесть», «История ходячих мертвецов». Появилась в картинах «Супер Майк», «Любовь. Свадьба. Повтор», «8 подруг Оушена», «Хищник». Активно снимается в клипах и телешоу. Написала книгу «Выкуси, Чудо-женщина».