Халявщики (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Группа любителей сладкой жизни, пять парней и одна девушка, живут бесплатно в особняке своего друга рок-музыканта. Когда он в турне, дом полностью в их распоряжении, а это означает для них полную свободу действий. Но их беспечная жизнь может закончится, когда музыкант решает продать дом...
Халявщики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэн
Розен
- ДЛАктёр
Джош
Лоусон
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- КСАктёр
Кевин
Сассмэн
- Актёр
Нат
Факсон
- ЗБАктриса
Зои
Бойл
- Актриса
Оливия
Манн
- ДФАктёр
Дэйв
Фоли
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- БМАктриса
Бритт
Морган
- УХАктёр
Уоррен
Хатчерсон
- ДГСценарист
Дэйв
Гиббс
- ДРСценарист
Дэн
Розен
- АДПродюсер
Адам
Дуритц
- РППродюс�ер
Ричард
Перелло
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- ДДКомпозитор
Джон
Драгонетти
- ДГКомпозитор
Дэйв
Гиббс