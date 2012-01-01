Халявщики
Wink
Фильмы
Халявщики
2012, Freeloaders
Комедии76 мин16+

Контент станет доступным 22.04.2025

Халявщики (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Группа любителей сладкой жизни, пять парней и одна девушка, живут бесплатно в особняке своего друга рок-музыканта. Когда он в турне, дом полностью в их распоряжении, а это означает для них полную свободу действий. Но их беспечная жизнь может закончится, когда музыкант решает продать дом...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb