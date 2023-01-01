Биография

Нат Факсон — американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Обладатель «Оскара» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Родился в Бостоне 11 октября 1975 года. Будущий актер учился в колледже «Гамильтон», который окончил в 1997 году. Начало творческой карьеры Ната Факсона тесно связано со скетч-группой The Groundlings, с которой он выступал с 2001 года. Там мужчина познакомился с писателем Джимом Рэшем и режиссером Александром Пейном. Написанный ими совместно сценарий к картине «Потомки» 2011 года получил премию «Оскар». Успешный опыт совместной работы кинодеятели повторили на съемках драматической комедии «Дорога, дорога домой» 2013 года. Сниматься в кино Нат Факсон начал в 1998 году. Его первыми сериалами стали «Внезапное пробуждение» и «Гриффины». За последние 20 лет сериалы и фильмы Ната Факсона охватывают преимущественно комедийный жанр — драматический сериал «Безумцы» 2007 года, комедия «Душа компании» 2018 года, экранизация приключенческой франшизы «Ангелы Чарли» 2019 года и еще более 90 ролей. Голос кинодеятеля стал столь узнаваем, что его начали приглашать для озвучивания мультфильмов. Так появилась роль Ната Факсона в мультсериалах «Солнечные противоположности» и «Мой питомец — псих».